FMI : les pays arabes doivent limiter leurs dépenses publiques

La directrice du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, a suggéré samedi aux pays arabes à réduire les dépenses publiques pour permettre une croissance durable et la création d'emplois. Dans son allocution donnée à l'ouverture du 3ème Arab Fiscal Forum, qui se tient à Dubai (Emirats arabes unis(, Mme Lagarde a salué les réformes "prometteuses" adoptées par certains pays arabes, tout en rappelant que beaucoup restait à faire pour surmonter les problèmes économiques et sociaux. Ces dernières années, la quasi-totalité des 21 pays arabes ont affiché un déficit budgétaire et leurs économies n'ont connu que 1,9% de croissance en 2017, soit la moitié du taux mondial, selon le Fonds monétaire arabe (FMA), co-organisateur de ce Forum avec le FMI.