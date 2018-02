Série d'attaques israéliennes contre l’armée syrienne

Une série d'attaques aériennes israéliennes ont été effectuées samedi en Syrie, frappant des cibles militaires syriennes, lors desquelles la défense antiaérienne syrienne a riposté en abattant un apperail israélien, ont rapporté les médias. A Damas, l'agence de presse Sana a affirmé que la DCA avait repoussé les avions israéliens et touché "plus d'un", faisant état de raids contre des installations militaires près de Damas, dans le centre et le sud du pays. Selon le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) Rami Abdel Rahmane, des raids israéliens ont visé dans l'est de la province de Homs (centre) .