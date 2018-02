Moscou appelle au respect de la souveraineté syrienne

Moscou a fait part de sa "grande préoccupation" pour les frappes israéliennes contre la Syrie ayant eu lieu ce samedi et a appelé à respecter la souveraineté de la République arabe syrienne, indique un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. "Le respect de la souveraineté de la Syrie et des autres pays de la région est essentiel", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères en commentant les frappes israéliennes contre le territoire syrien. "Moscou s'est déclaré profondément préoccupé par la récente évolution de la situation et par l'attaque contre la Syrie. Particulièrement préoccupant est le risque d’une escalade des tensions dans et autour des zones de désescalade en Syrie, dont la création a contribué à réduire la violence sur le sol syrien."