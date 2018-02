Syrie: l'ONU appelle à une désescalade immédiate

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé samedi, selon son porte-parole, à une désescalade immédiate en Syrie, où Israël a effectué dans la journée plusieurs raids aériens. M. Guterres "suit de près l'alarmante escalade militaire en Syrie et la dangereuse extension (du conflit, ndlr) au delà de ses frontières", a déclaré dans un communiqué le porte-parole, Stéphane Dujarric. L'appel de M. Guterres survient après qu'Israël a mené samedi une série d'attaques aériennes en Syrie, frappant des cibles militaires syriennes et perdant un de ses appareils au cours du plus sévère accès de tension impliquant les trois pays depuis des années.