La Libye au menu de la visite de Tillerson au Caire

La paix en Libye sera au centre des discussions prévues cette semaine au Caire entre le secrétaire d’Etat , Rex Tillerson, et les autorités égyptiennes, a indiqué le département d’Etat américain. M. Tillerson qui entame dimanche une tournée de six jours au Moyen-Orient et en Turquie, se rendra au Caire pour discuter notamment de la Libye et de la Syrie, a fait savoir la même source. "S'appuyant sur la récente visite réussie du vice-président au Caire, le secrétaire d’Etat discutera de diverses questions avec les Egyptiens, notamment des questions régionales d'intérêt commun telles que la Libye et la Syrie", a précisé le département d'Etat qui évoque "l’engagement commun des deux pays à combattre le terrorisme". Il s’agit, selon le ministère américain, "de coordonner l’action sur ces questions régionales importantes".