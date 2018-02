Afghanistan: un chef taliban tué dans la province de Takhar

Un chef taliban figure parmi les huit insurgés tués dimanche dans la province afghane de Takhar (nord-est), a annoncé Abdul Khalil Asir, porte-parole de la police provinciale. "Les forces de sécurité ont mené des opérations contre les talibans dans plusieurs villages, dont Basir Khil, leur bastion dans le district de Darqad, et ont abattu dimanche matin huit insurgés", dont le chef taliban "Mir Wali", a précisé le porte-parole. Plus d'une dizaine d'insurgés ont été blessés dans les opérations qui ont débuté jeudi, a indiqué le responsable. Mir Wali avait été un chef des talibans dans la province de Takhar et sa mort pourrait représenter un coup dur pour les insurgés, a estimé le porte-parole.