Deux contrebandiers arrêtés au Sud du pays

Deux contrebandiers ont été arrêtés à Bordj Badji Mokhtar par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) alors que plus de 66 kg de kif traité ont été saisis à Orant et Tlemcen, indique dimanche le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, à Bordj Badji Mokhtar, deux contrebandiers et saisi un camion, 3 véhicules tout-terrain, 7.400 litres de carburant et 3,6 tonnes de denrées alimentaires", précise la même source.