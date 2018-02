Les forces somaliennes repoussent une attaque des shebab

Les forces somaliennes ont repoussé une attaque du groupe terroriste somalien shebab près de la capitale, Mogadiscio, ont indiqué dimanche les autorités locales. Les shebab ont attaqué la ville d'Afgooye, samedi, à environ 30km au sud-ouest de Mogadiscio, a indiqué le chef de la police locale, Abdulkadir Osman. "Ils ont attaqué la ville et nos forces ont réagi et les combats ont duré un certain temps avant que nos forces ne les repoussent", a-t-il déclaré à la presse, assurant avoir désormais un "contrôle total" d'Afgooye.