Turquie: 31 présumés terroristes de Daech arrêtés

Un total de 31 présumés membres du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) a été arrêté dans la mégapole turque d'Istanbul, selon la presse locale. "Les personnes arrêtées, qui se préparaient à lancer une attaque, sont de nationalité étrangère", a indiqué l'agence de presse Anadolu sans, toutefois, préciser ni leur nationalité ni les objectifs visés. Lors des descentes de la police dans six habitations de la mégapole, du matériel et des documents numériques ont été saisis, selon la même source. La police turque a intensifié, fin décembre dernier, ses opérations contre le groupe Daech avant le premier anniversaire de la sanglante attaque perpétrée dans une boîte de nuit d'Istanbul lors des célébrations du Nouvel An 2017 ayant fait 39 tués en majorité des étrangers.