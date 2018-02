Dix-neuf casemates détruites à Batna

Dix-neuf casemates pour terroristes contenant deux bombes de confection artisanale, 200 capsules pour explosifs et divers outils de détonation, ont été découverts et détruits dimanche à Batna par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage à Béni Fdhala, wilaya de Batna, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 11 février 2018, dix-neuf casemates pour terroristes contenant 2 bombes de confection artisanale, des quantités considérables de denrées alimentaires, ainsi que différents documents et tracts", précise la même source.