3 gendarmes tués dans le Sud-Ouest du Cameroun

Trois gendarmes ont été tués dimanche à Kembong dans le Sud-ouest anglophone du Cameroun, où l'armée mène des opérations suite à des informations portant sur des "attaques imminentes" de sécessionnistes. "Nous avons déjà trois gendarmes tués à Kembong. Il y a eu quelques attaques parsemées et maîtrisées. Les auteurs des crimes auraient d'ores et déjà été arrêtés", a déclaré Didier Badjeck, porte-parole de l'armée camerounaise. A Batibo, dans le nord-ouest anglophone, la voiture du sous-préfet, Namata Diteng, a été retrouvée brûlée dimanche matin, et son propriétaire restait introuvable dimanche après-midi, selon un responsable local.