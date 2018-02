L'Iran a déjoué plusieurs complots américains

Le président iranien Hassan Rohani a déclaré dimanche que l'Iran et des pays de la région avaient déjoué de nombreux complots américains l'année passée. "Les complots des Etats-Unis et d'Israël visant à créer des divisons entre les Iraniens, les Irakiens et les Libanais ont été déjoués", a-t-il lancé lors d'un grand rassemblement sur la place Azadi (liberté, en farsi) à Téhéran à l'occasion du 39e anniversaire de la victoire de la révolution islamique. "Les Américains voulaient s'immiscer dans les affaires intérieures de notre pays, mais notre peuple les a ignorés", a-t-il salué en faisant référence aux récentes manifestations dans plusieurs villes du pays contre les difficultés économiques.