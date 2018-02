M. Raouya au sommet gouvernemental mondial à Dubaï

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a pris part au 3ème Forum Arabe sur les finances publiques et au 6ème Sommet gouvernemental mondial, indique dimanche un communiqué de ce ministère. M. Raouya a présidé, au titre du Forum arabe sur les finances publiques, la session portant sur les évolutions macroéconomiques et leur impact sur les pays arabes. Cette session a examiné les évolutions récentes économiques mondiales et régionales et leurs perspectives, tout en explorant les principaux défis en matière de politique budgétaire.