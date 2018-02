Mali: La présidentielle aura lieu en juillet prochain

Le Premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maïga, a assuré que le premier tour de l'élection présidentielle se déroulera le dimanche 29 juillet 2018, a rapporté dimanche sa cellule de communication. Le chef du gouvernement a donné cette garantie lors d'une rencontre avec les forces vives de la région de Mopti (centre du Mali) où il effectue une visite. A propos de la situation sécuritaire dans le pays, notamment au centre et au nord du Mali, M. Maïga a affirmé l'ouverture au dialogue et la détermination du gouvernement "à combattre et neutraliser ces lâches qui tuent des gens pour prendre leurs femmes".