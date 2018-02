La Corée du Nord et la Corée du Sud plus proches que jamais

La Corée du Nord et la Corée du Sud ont promis de maintenir le dynamisme du rapprochement intercoréen, a rapporté dimanche l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. Cet engagement a été pris lors d'une rencontre samedi entre le président sud-coréen Moon Jae-in et la délégation de haut niveau de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) venue à la cérémonie d'ouverture des 23e Jeux Olympiques d'hiver, a-t-elle ajouté, en précisant que ce dialogue qui s'est tenu au palais présidentiel à Séoul s'est déroulé dans une atmosphère "sincère et cordiale".