Une bombe de la 2e guerre mondiale découverte à Londres

L'aéroport de Londres-City, le plus proche du centre de la capitale britannique, a annoncé dimanche sa fermeture temporaire à la suite de la découverte d'une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale. "Une zone d'exclusion de 214 mètres a été instaurée par précaution" par la police et "en conséquence, l'aéroport Londres-City est fermé pour le moment", a fait savoir l'aéroport dans un communiqué, ajoutant que les voyageurs étaient invités à contacter leur compagnie aérienne et à éviter de se rendre à l'aéroport. La bombe a été découverte lors de travaux près d'un dock situé à proximité de l'unique piste d'atterrissage.