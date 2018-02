Mexique : Plus de 200 migrants secourus et six passeurs arrêtés

Taille du texte :

Plus de 200 migrants ont été secourus et six trafiquants présumés arrêtés dans l'Etat de Tamaulipas (nord), ont annoncé dimanche les autorités mexicaines. Le groupe de coordination de Tamaulipas, composé de membres de l'armée et des forces de sécurité fédérales et étatiques, a déclaré dans un communiqué que les migrants ont été retrouvés dans six refuges. Selon ces migrants venus de pays d'Amérique centrale, ils avaient payé chacun 4.000 dollars pour se rendre par camion à la ville portuaire de Matamoros (nord), en attente d'entrer clandestinement aux Etats-Unis.