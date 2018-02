Azerbaïdjan: l'opposition boycotte la présidentielle

Les principaux chefs de l'opposition en Azerbaïdjan ont annoncé lundi leur intention de boycotter l'élection présidentielle anticipée du 11 avril, évoquant le "manque de transparence" du scrutin. "Le parti du Front populaire et le Conseil national de l'opposition ont pris la décision de boycotter l'élection présidentielle anticipée", a indiqué le président du Front populaire, Ali Kerimli. "Les conditions pour une élection démocratique et compétitive ne sont pas réunies et il n'y a pas de presse indépendante", a-t-il poursuivi, affirmant que les "partis d'opposition sont obligés de fonctionner de manière semi-clandestine" dans ce pays du Caucase riche en hydrocarbures.