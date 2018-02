Des pluies orageuses sur les régions côtières

Des averses de pluie, parfois orageuses, affecteront les régions côtières et proches côtières du Centre et de l'Est du pays à partir de lundi soir, indique l'Office national de météorologie dans un bulletin spécial (BMS). Les pluies toucheront dans un premier temps le nord de la wilaya de Chlef et les wilayas de Tipaza, Alger et Blida où les cumuls devraient atteindre 25 mm durant la validité du BMS qui s'étale du lundi à 18h00 au mardi à 03h00. Ces averses devront, par la suite, toucher les wilayas de Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bejaia et Jijel avec des cumuls estimés à 30 mm du lundi à 21h00 au mardi à 06h00, précise la même source, ajoutant que des rafales de vent sous orages sont également prévus.