Al Baghdadi se cache dans le nord-est syrien

Un haut responsable du ministère irakien de l'Intérieur a affirmé lundi que qu"'al Baghdadi", chef du groupe terroriste autoproclamé Etat Islamique (EI/Daech), était vivant et se cachait dans le nord-est de la Syrie après avoir été blessé dans des raids aériens en Irak. Selon le directeur général du département du Renseignement et du Contre-terrorisme, Abou Ali al-Basri, cité lundi par le quotidien irakien As Sabah, disant se baser sur des "informations indubitables", "(Abou Bakr) al-Baghdadi est toujours vivant et se cache dans la (région de la) Jaziré".Il "souffre de blessures, de diabète et de fractures au corps et aux jambes qui l'empêchent de marcher sans assistance". Ces blessures "seraient dues à des raids aériens contre les fiefs de l'EI en Irak", a indiqué le responsable irakien.