La croissance économique a atteint 2,2% en 2017

L’économie algérienne a réalisé une croissance de 2,2% en 2017 (contre 3,3% en 2016) en dépit d’un recul important de la cadence de croissance du secteur des hydrocarbures, a indiqué lundi le Gouverneur de la Banque d’Algérie (BA) Mohamed Loukal. "Nous avons enregistré une croissance économique de 2,2% en 2017 en dépit d'un fort recul de la cadence de croissance des hydrocarbures", a précisé M. Loukal lors d’une séance plénière à l’APN présidée par Said Bouhadja, président de l’Assemblée, consacrée à la présentation du rapport des évolutions financières et monétaires en 2016 et en 2017. Le déficit global de la balance des paiements a été quant à lui de 23,3 milliards de dollars en 2017 contre 26,3 milliards de dollars en 2016, selon lui.