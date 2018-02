Plus de 70 cas de rougeole enregistrés à El-Oued

Au total 73 cas de rougeole ont été enregistrés dernièrement dans 14 communes de la wilaya d’El-Oued, a-t-on appris lundi de la direction locale de la santé et de la population (DSP). L’apparition de ces cas, dont le premier a été signalé le week-end dernier dans la localité d’El-Khobna, commune de Nekhla, est imputée au "renoncement de nombreuses familles aux campagnes de vaccination contre cette maladie, lancée par le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière", selon la même source. Dans le but de prendre en charge les malades, il est fait état de la mobilisation de trois centres d’accueil, au niveau de l’établissement public hospitalier EPH- Benamar Djilani et l’EPH-Mère-Enfant, au chef lieu de la wilaya, et le 3ème à Djamaâ (wilaya déléguée d’El-Meghaier).