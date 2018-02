Le Pentagone veut réduire ses missions en Afrique de l'Ouest

Le département de la Défense américain (DoD) envisage de réduire le nombre de missions au sol effectuées en Afrique de l’Ouest après l’embuscade du Niger qui a coûté la vie à quatre soldats américains, a rapporté le New York Times. Un projet de rapport sur l’embuscade du Niger, dont les grands axes ont été révélés par le New York Times, et relayés ensuite par la presse américaine, propose de réduire la présence militaire américaine en Afrique de l’Ouest en préconisant aux forces d’Africom de prôner une politique de prudence dans cette région.