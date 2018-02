Cameroun: six militaires et deux civils tués par des braconniers

Six militaires et deux civils ont été tués jeudi par des braconniers dans un parc national au nord du Cameroun, a annoncé lundi le ministre de la Défense Joseph Beti Assomo sur la radio d'Etat. "Six éléments des forces de défense et deux guides civils" ont été "tués le 8 février (jeudi) au cours d'un accrochage avec plusieurs cavaliers braconniers lourdement armés dans le parc national de Bouba Ndjidda", a affirmé M. Beti Assomo dans un communiqué lu sur les antennes de la radio. Les soldats et les civils tués "étaient en mission de routine" dans le parc dans le cadre de cette opération, selon l'AFP. Les massacres d'éléphant sont légion dans la région.