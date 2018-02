Le budget du Pentagone bas des records

Les Etats-unis ont, pour l'année fiscale 2019, dopé les dépenses militaires et réduit de façon drastique les dotations du département d'Etat. En effet, les dépenses militaires passeraient de 612 milliards de dollars pour 2018 à 686 milliards pour 2019. L'admnistration Trump a priorisé la Défense, dans le contexte d'une compétition accrue avec la Russie et la Chine, selon le Pentagone. "Si on ne s'y attaque pas, l'érosion de l'avantage militaire des Etats-Unis contre la Chine et la Russie pourrait affaiblir notre capacité à dissuader les agresseurs potentiels et l'usage de la force dans des régions stratégiques clés", a expliqué à la presse un responsable du Pentagone. Dans son budget l'administration Trump souhaite par ailleurs, 25.900 soldats supplémentaires, ainsi que des investissements majeurs pour les avions, les bateaux, les systèmes au sol et les missiles de défense.