Syrie : nouveaux pourparlers de paix en mars à Astana

De nouveaux pourparlers de paix entre le gouvernement syrien et l'opposition auront lieu probablement le mois de mars prochain à Astana, la capitale du Kazakhstan, a annoncé le ministre des Affaires étrangères kazakh Kheiret Abderahmanov. Les pays garants des négociations, la Russie, l'Iran et la Turquie, comptent tenir incessamment une réunion de leurs ministres Affaires étrangères respectifs probablement à Astana, a indiqué lundi M. Abderahmanov, une réunion qui sera suivie d'un nouveau round de pourparlers à Astana, en mars probablement. Le processus de paix d'Astana se concentre sur les questions militaires et techniques et se déroule en parallèle à celui, politique, de Genève.