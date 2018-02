Egypte: dix terroristes tués par l'armée dans le Sinaï

Au moins dix terroristes ont été tués dans une importante opération antiterroriste menée dans la province égyptienne du Nord-Sinaï, a déclaré mardi l'armée. "Quelque 400 criminels, dont certains étaient recherchés, ont été arrêtés", a indiqué l'armée, ajoutant que six véhicules et 13 motocyclettes sans permis avaient été saisis et détruits. L'opération a également permis de détruire 143 repaires et entrepôts contenant des explosifs et de grandes quantités de pièces détachées et de stupéfiants.