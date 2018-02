Lutte antiterroriste: les Etats unis saluent l'expérience de l'Algérie

Le sous-secrétaire adjoint américain à la Défense, chargé des Affaires africaines, Alan Patterson, a salué, mardi à Alger, l'expérience de Algérie en matière de lutte contre le terrorisme. M. Patterson qui s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, en marge des travaux du 8ème dialogue militaire algéro-américain, a salué "le niveau d'expérience de l'Algérie et son leadership en matière de lutte contre le terrorisme". Il a exprimé, dans une déclaration à la presse à l'issue de cet entretien, le souhait des Etats Unis de mettre à profit l'expérience algérienne dans ce domaine, afin de contribuer à la sécurisation et la stabilisation dans la région et dans le monde.