Egypte: 38 terroristes tués en quatre jours d'opération

Trente-huit terroristes ont été tués dans le nord et le centre du Sinaï égyptien et 526 ont été arrêtés après quatre jours d'une vaste opération "antiterroriste", selon un communiqué de l'armée égyptienne publié mardi. L'armée a lancé vendredi une campagne d'ampleur pour "nettoyer" le Sinaï (nord-est), le Delta du Nil et le désert occidental frontalier de la Libye. Un raid et un échange de tirs à Al-Arich, chef-lieu du Nord-Sinaï, a abouti à "l'élimination d'une cellule terroriste très dangereuse" , a annoncé mardi le porte-parole des forces armées, Tamer el-Refaï.