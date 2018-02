Aéroport de Montpellier : la destination Alger enregistre +219%

L'aéroport de Montpellier a enregistré un trafic record en janvier avec 126.886 passagers, dont une augmentation de la destination Alger de +219%, ont indiqué mardi les autorités aéroportuaires de cette ville du sud de la France. Il s’agit du mois de janvier le plus dense, en terme de voyageurs, de l’histoire de l’aéroport de Montpellier, a-t-in précisé, soulignant qu'il y a eu 16,5% de passagers supplémentaires par rapport à janvier 2017 (108 875 passagers). Opérée par les compagnies Air Algérie et Air France, la destination d'Alger a enregistré une augmentation de 219%. "On passe de 900 à presque 3 000 passagers", s'en est-on réjoui. Le 6 décembre 2017, l’aéroport de Montpellier-Méditerranée battait son record annuel, vieux de 17 ans, en accueillant 1.733.766 voyageurs.