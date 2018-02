Le Brexit affectera la croissance irlandaise dans tous les cas

La croissance de l'Irlande connaîtra un ralentissement dû au Brexit et ce quel que soit le futur accord entre Londres et Bruxelles, d'après une étude commandée par Dublin et publiée mardi. D'après les 4 scénarios post-Brexit envisagés par le cabinet danois Copenhaguen Economics, la progression de l'activité économique irlandaise risque d'être grevée de jusqu'à 7% d'ici à 2030, soit un manque à gagner de 18 milliards d'euros. Ces chiffres correspondent à une situation sans accord, avec rétablissement des barrières et des tarifs douaniers, tandis que la fourchette basse place le curseur à une perte de 2,8% de croissance sur les 12 prochaines années.