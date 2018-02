L'aviation civile a besoin de plus de 600.000 pilotes d'ici 2036

La croissance du transport aérien va forcer le recrutement de plus de 600.000 pilotes de ligne dans le monde d'ici 2036, un défi vu le vieillissement de la population, a noté mardi l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Le nombre de vols commerciaux et de passagers double tous les 15 ans mais la main d'oeuvre disponible pour ce secteur "se contracte", a fait valoir la secrétaire générale de l'OACI Fang Liu devant le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM). Elle a pointé "le vieillissement inévitable de la population, la baisse de la natalité et d'autres facteurs" tel que "l'attraction des futurs talents par d'autres secteurs de haute-technologie".