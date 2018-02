Le pétrole amorphe en Asie

Les cours du pétrole étaient sans grand mouvement et en ordre dispersé en Asie mercredi, l'atmosphère étant plombée par un rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Vers 03H00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en mars, cédait 4 cents à 59,15 dollars dans les échanges électroniques en Asie. Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en avril, progressait de 3 cents, à 62,75 dollars. La veille, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) avait estimé que la production des Etats-Unis demeurait "préoccupante". L'Agence américaine d'information sur l'énergie a aussi estimé lundi que la production de pétrole de schiste devrait atteindre 6,76 millions de barils par jour en mars dans le pays, soit 110.500 barils de plus qu'en février et 1,3 million de barils de plus qu'en mars 2017.