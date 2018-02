Les Etats-Unis maintiennent leurs sanctions contre la Russie

Le Département d'Etat américain a vivement critiqué mardi la Russie à l'occasion du troisième anniversaire de la signature des accords de Minsk, et s'est engagé à maintenir ses sanctions contre Moscou tant que la Russie ne changerait pas de cap sur la question ukrainienne. La porte-parole du Département d'Etat, Heather Nauert, a accusé dans un communiqué Moscou de continuer à "négliger les engagements" contractés dans le cadre de ces accords, et à "attiser le conflit" en Ukraine. "La Russie continue à nier toute implication directe, alors même que les forces dirigées par la Russie intimident et font obstacle aux observateurs non armés de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe)", a-t-elle déclaré.