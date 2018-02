L'Irak attend l'aide de la communauté internationale

L'Irak, désormais débarrassé Daech, attend beaucoup de la communauté internationale qui doit annoncer mercredi à Koweït sa contribution pour la reconstruction d'un pays dévasté, un chantier titanesque évalué à 88 milliards de dollars. Après deux jours qui ont mis en avant les ONG et le secteur privé, la conférence internationale de Koweït doit donner la parole mercredi aux gouvernements et aux institutions internationales, en présence notamment du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres et de l'émir du Koweït, cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah.