ASL Airlines France desservira Alger et Oran de Toulon en été

ASL Airlines France desservira, durant la période estivale, Alger et Oran au départ de l'aéroport Toulon-Hyères, a annoncé mercredi la compagnie, une filiale de ASL Aviation Holdings. Elle desservira Alger du 6 juillet au 14 septembre 2018 avec un vol hebdomadaire le vendredi à 8h00 et Oran du 2 juillet au 10 septembre 2018 avec un vol hebdomadaire le lundi à 12h00, a-t-on précisé. Les vols retour vers Toulon s'effectueront d'Alger à 9h30 et d'Oran à 13h00. Selon la compagnie, les vols vers l'Algérie bénéficieront d'un tarif à partir de 71 euros l'aller simple (environ 9.800 dinars).