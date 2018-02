Lutte antiterroriste: neuf casemates détruites à Médéa

Neuf casemates pour terroristes, contenant un atelier de préparation d'explosifs et 16 mines de confection artisanale, ont été découvertes et détruites mardi à Médéa par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Médéa (1ere Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire à découvert et détruit, le 13 février 2018, neuf casemates pour terroristes contenant un atelier de préparation d'explosifs, 16 mines de confection artisanale, une plaque photovoltaïque, des vivres, des couvertures et divers objets", précise-t-on de même source.