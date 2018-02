Six personnes poignardées à Paris par un homme ivre

Un homme ivre a poignardé et blessé six personnes mardi soir en pleine rue à Paris, avant d'être interpellé, a indiqué mercredi une source policière. L'incident s'est déroulé mardi vers 23H00 (22H00 GMT) dans un quartier populaire du nord de la capitale française. Les blessés ont été transportés à l'hôpital. Aucun pronostic vital n'était engagé, selon une source policière. L'homme, repéré par les caméras vidéo de la préfecture de police, a été interpellé deux heures plus tard. Il était "fortement alcoolisé", selon la même source, sans plus de précisions. L'arme utilisée a été "retrouvée à proximité". L'homme a été placé en cellule de dégrisement au commissariat en attendant sa garde à vue.