Mexique : sept personnes assassinées pendant un bal

Sept personnes ont été tuées jeudi par deux hommes qui ont ouvert le feu sur elles pendant un bal à San Juan Lachigalla, dans l'Etat mexicain d'Oaxaca (sud-est), ont annoncé les autorités locales. Les premiers éléments de l'enquête montrent que six des victimes étaient des proches du maire de cette localité, Rafael Melchor Ruiz, a déclaré le secrétaire à la sécurité publique de l'Etat, Manuel Tuñón. Le Mexique fait face à une vague de violences sans précédent, en partie liée au trafic de drogue. En 2017, le chiffre de 25.339 homicides y a été enregistré, le plus élevé depuis que les statistiques ont été mises en place il y a vingt ans. Plus de 200.000 assassinats ont été recensés dans ce pays depuis le déclenchement en 2006 par le gouvernement d'une guerre contre les trafiquants de drogue.