USA: le Sénat rejette deux projets de réforme sur l'immigration

Le Sénat américain a rejeté jeudi deux projets de réforme sur l'immigration, fragilisant encore plus les "Dreamers" (rêveurs) qui sont temporairement protégés jusqu'au 5 mars, date butoir pour que le Congrès arrive à une solution pérenne sur ce dossier. Cette absence de consensus sur l'immigration menace encore plus ces personnes arrivées illégalement aux Etats-Unis quand elles étaient enfants, et au statut précaire depuis que Donald Trump a abrogé le décret "Daca" de Barack Obama qui les protégeait de l'expulsion. Le Sénat a d'abord rejeté un texte bipartisan qui ouvrait la voie à une naturalisation des "Dreamers" (rêveurs), puis a voté contre un projet plus ferme soutenu par Donald Trump.