Washington accuse Moscou de cyberattaque massive

Washington a menacé jeudi la Russie de "conséquences internationales" pour avoir mené la cyberattaque NotPetya qui fut "la plus destructrice et coûteuse de l'histoire", selon un communiqué. Cette cyberattaque --menée en juin 2017 par les militaires russes-- "irresponsable et sans discernement va avoir des conséquences sur le plan international" pour Moscou, a souligné la Maison Blanche. NotPetya "s'est rapidement répandue à travers le monde, provoquant des milliards de dollars de dommages à travers l'Europe, l'Asie et les Amériques", a détaillé la Maison Blanche dans son communiqué. Le Royaume-Uni a pointé du doigt jeudi la responsabilité de Moscou, en particulier son armée, dans la cyberattaque NotPetya, des accusations "catégoriquement" démenties par le Kremlin.