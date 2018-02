Le dollar chute à son plus bas niveau en trois ans

L'euro accentuait sa hausse face au dollar vendredi, évoluant à ses plus hauts niveaux en plus de trois ans face à un billet vert délaissé par les cambistes qui semblaient avoir déjà intégré aux cours une hausse prochaine des taux d'intérêt américains. L'euro valait 1,2525 dollar - grimpant même dans la matinée à 1,2555 dollar, son niveau le plus fort depuis mi-décembre 2014 - contre 1,2500 dollar jeudi soir et 1,2451 dollar mercredi. La monnaie unique européenne montait légèrement face à la devise japonaise, à 132,77 yens pour un euro contre 132,67 yens jeudi soir.