Deux narcotrafiquants arrêtés à Blida

Deux narcotrafiquants ont été arrêtés et 2294 comprimés psychotropes ont été saisis jeudi par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) à Alger et Blida, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 15 février 2018, deux narcotrafiquants et ont saisi 2294 comprimés psychotropes à Alger et Blida/1e RM", note la même source, ajoutant qu'à Ghardaïa, "un autre détachement de l’ANP a intercepté un criminel en possession de faux billets de banque en monnaie nationale s’élevant à 1.274.000 DA".