La hausse de l'euro pèse sur le blé européen

Les cours du blé européen étaient en baisse, vendredi en milieu de journée sur Euronext, alors que l'euro évoluait à ses plus hauts niveaux en plus de trois ans face au billet vert. Les analystes affirment que la hausse de l'euro n'aide pas à la compétitivité des blés européens à l'export, déjà bien mise à mal par la compétition des argentins. Sur Euronext, la tonne de blé reculait vers midi de 0,75 euro sur l'échéance de mars à 159,50 euros et 0,25 euro sur celle de mai à 161,25 euros, pour un peu moins de 15.000 lots échangés.