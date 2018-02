Un puissant séisme secoue Mexico

Un puissant séisme a secoué vendredi Mexico, déclenchant le système d'alarme de la capitale et faisant osciller des bâtiments. La magnitude de la secousse a été évaluée à 7,0 par le service sismologique mexicain et à 7,5 par l'institut américain de géophysique USGS. Selon l'USGS, l'épicentre du séisme a été localisé au sud-est de Pinotepa de Don Luis, dans l'Etat d'Oaxaca (sud du pays), à environ 600 km au sud de Mexico. Selon le réseau Sky Alert, le tremblement de terre a été ressenti dans les Etats de Guerrero, d'Oaxaca et de Puebla.