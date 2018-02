Elections en Libye : plus de 2,4 millions électeurs se sont inscrits

La commission électorale libyenne a annoncé vendredi que l'inscription sur les listes électorales était close et que plus de 2,4 millions d'électeurs se sont inscrits. Dans un communiqué de presse, la commission a indiqué que l'inscription sur les listes était close et que 2 432 000 électeurs se sont inscrits. Elle a précisé que l'inscription des électeurs résidant à l'étranger se poursuivra jusqu'à la fin du mois de février. Le vice-président de la commission, Abdul-Hakim Belkheir, a confirmé que le nombre des inscrits représente plus de 50% des électeurs éligibles.