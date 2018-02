Italie : manifestations antifascistes à Bologne, sept blessés

Six manifestants et un policier ont été légèrement blessés vendredi à Bologne, dans le centre de l'Italie, dans des heurts entre les forces de l'ordre et des militants d'extrême gauche qui tentaient d'empêcher un rassemblement d'extrême droite, selon les médias. Les tensions ont commencé dès la matinée, quand plusieurs dizaines de militants antifascistes se sont installés sur la place où Roberto Fiore, le chef du mouvement d'extrême droite Forza Nuova, devait prendre la parole en début de soirée. Délogés à la mi-journée par une charge des forces de l'ordre, ils se sont attaqués dans l'après-midi à la mairie pour dénoncer l'autorisation accordée à Forza Nuova.