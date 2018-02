L'euro baisse face au dollar après de nouveaux sommets

L'euro baissait face au dollar vendredi, les cambistes engrangeant quelques bénéfices après un sommet en plus de trois ans face au billet vert. Vers 22H00 GMT (23H00 à Paris), l'euro valait 1,2410 dollar - après être monté vers 04H55 GMT à 1,2555 dollar, son niveau le plus fort depuis mi-décembre 2014 - contre 1,2500 dollar jeudi vers 22H00 GMT et 1,2451 dollar mercredi soir. La monnaie unique européenne baissait également face à la devise japonaise, à 131,92 yens pour un euro contre 132,67 yens jeudi soir. Le billet vert montait face à la monnaie nipponne, à 106,30 yens pour un dollar contre 106,14 yens la veille.