Maduro dénonce un complot pour déclencher un conflit avec la Colombie

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a accusé vendredi l'armée de Colombie d'entraîner des Vénézuéliens en vue de provocations qui serviraient à déclencher un conflit armé entre les deux pays. Selon M. Maduro, l'objectif serait d'utiliser ces hommes pour lancer des attaques contre les forces armées colombiennes "comme s'ils étaient membres de l'armée du Venezuela". Ces provocations "seraient l'excuse dont le Pentagone et le Commandement Sud (américain, responsable de l'action militaire des Etats-Unis en Amérique centrale et latine, ndlr) ont besoin pour démarrer un conflit armé entre le Venezuela et la Colombie, je le dénonce devant la communauté internationale", a asséné M. Maduro pendant un conseil des ministres retransmis par la télévision publique.