May met en garde l'UE sur la coopération en matière de sécurité

La Première ministre britannique Theresa May compte insister samedi sur une coopération sécuritaire privilégiée avec l'Union européenne après le Brexit, mettant en garde contre des blocages qui mettraient en danger la vie des citoyens. "Ce n'est pas une époque où nous pouvons permettre que notre coopération soit inhibée, que la sécurité de nos citoyens soit mise en danger par une concurrence entre partenaires, des rigidités institutionnelles et des idéologies bien ancrées", avertira-t-elle en garde, selon des extraits du discours diffusé par ses services. "Nous devons faire ce qui est le plus utile, le plus pragmatique pour assurer notre sécurité collective", selon la Première ministre, qui s'exprimera vers 08H30 GMT lors de la conférence de Munich sur la sécurité.